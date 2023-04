Bundesliga: FC Augsburg – 1. FC Köln, 1:3 (1:2)

Der 1. FC Köln errang am Samstag einen 3:1-Sieg über den FC Augsburg. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der FC am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 30.660 Zuschauern bereits flott zur Sache. Ellyes Skhiri stellte die Führung der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart her (7.). Eric Martel erhöhte für die Gäste auf 2:0 (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ruben Vargas in der 29. Minute. Zur Pause reklamierte Köln eine knappe Führung für sich. Beim 1. FC Köln kam zu Beginn der zweiten Hälfte Dejan Ljubicic für Benno Schmitz in die Partie. Für das dritte Tor des FC war Linton Maina verantwortlich, der in der 59. Minute das 3:1 besorgte. Gleich drei Wechsel nahm der FCA in der 65. Minute vor. Robert Gumny, Arne Maier und Iago Amaral Borduchi verließen das Feld für Daniel Caligiuri, Irvin Cardona und David Colina. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Steffen Baumgart, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Mathias Olesen und Jan Thielmann kamen für Florian Kainz und Maina ins Spiel (79.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Schröder (Hannover) feierte Köln einen dreifachen Punktgewinn gegen Augsburg.