Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt, 3:1 (2:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Amine Adli Leverkusen vor 30.210 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Moussa Diaby nutzte die Chance für das Team von Coach Xabier Alonso Olano und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Aurelio Buta blieb in der Kabine, für ihn kam Ansgar Knauff. Mit einem Doppelwechsel wollten die Gäste frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Oliver Glasner Eric Junior Dina Ebimbe und Lucas Silva Melo für Sebastian Rode und Makoto Hasebe auf den Platz (64.). In der 74. Minute erzielte Djibril Sow das 1:2 für die Eintracht. Kurz vor Schluss traf Sardar Azmoun für Bayer 04 Leverkusen (90.). Schlussendlich verbuchte Bayer gegen Frankfurt einen überzeugenden Heimerfolg.