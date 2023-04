Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen, 2:2 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Bo Svensson setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jae-Sung Lee und Karim Onisiwo auf den Platz (58.). Mit Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt nahm Ole Werner in der 73. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Maximilian Philipp und Romano Schmid. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Ludovic Ajorque mit seinem Treffer für Mainz die turbulente Schlussphase einläutete (85.). Jetzt erst recht, dachte sich Jens Stage, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (87.). Beim 1. FSV Mainz 05 kam Nelson Weiper für Ajorque ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (88.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Weiper für das Heimteam zum 2:2 traf (90.). In der Nachspielzeit schockte Niclas Füllkrug den FSV, als er das Führungstor für Werder erzielte (90.). Bremen wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Mainz die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.