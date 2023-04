Sieg im Verfolgerduell: Bayer zieht an Frankfurt vorbei

Bayer Leverkusen hat seine Aufholjagd in der Bundesliga fortgesetzt und auch das Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt für sich entschieden. Auch dank des erneut überragenden Florian Wirtz siegte das Team von Trainer Xabi Alonso mit 3:1 (2:0) und zog vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Union St. Gilloise am Donnerstag an der Eintracht vorbei auf Rang sechs.