BVB: Moukoko stellt Rekord auf! Nationalspieler knackt als jüngster Profi die 50 Bundesliga-Spiele - und trifft direkt

Terzic kündigt knallharte Analyse an

Der Youngster wurde in der 74. Minute des Spiels des BVB gegen Union Berlin für Sébastien Haller eingewechselt. Mit 18 Jahren und 139 Tagen avancierte der Nationalspieler zum jüngsten Spieler der Bundesliga -Geschichte, der die Marke von 50 Einsätzen im Oberhaus knackt.

Nicht Moukokos erster Rekord

Moukoko schrieb zudem in der Champions League Geschichte. Er feierte mit 16 Jahren und 18 Tagen sein Debüt beim 2:1 (0:1)-Sieg bei Zenit Sankt-Petersburg und kann sich als jüngsten Spieler in der Historie der Königsklasse bezeichnen. Er toppte dabei einen 26 Jahre alten Rekord von Celestine Babayaro, der am 23. November 1994 im Alter von 16 Jahren und 86 Tagen für den RSC Anderlecht debütierte.