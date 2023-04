3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Sport-Club Freiburg II, 2:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Julian Stark sein Team in der 28. Minute. Zur Pause wusste der Sport-Club Freiburg II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Christian Neidhart von Mannheim nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Thomas Pledl blieb in der Kabine, für ihn kam Dominik Martinovic. Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Marc Schnatterer und Pascal Sohm sorgen, die per Doppelwechsel für Adrien Lebeau und Daniel Keita-Ruel auf das Spielfeld kamen (55.). Gleich drei Wechsel nahm der Sport-Club in der 78. Minute vor. Mika Baur, Merlin Röhl und Lars Kehl verließen das Feld für Philip Fahrner, Maximilian Breunig und Jordy Makengo. Die Fans des SV Waldhof Mannheim unter den 8.866 Zuschauern atmeten auf, als Fridolin Wagner in der 85. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Ein später Treffer von Bentley Baxter Bahn, der in der Schlussphase erfolgreich war (90.), bedeutete die Führung für Waldhof. Am Schluss gewann Mannheim gegen Freiburg II.