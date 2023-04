3. Liga: SG Dynamo Dresden – Rot-Weiss Essen, 2:1 (1:1)

Ahmet Arslan brachte Dresden in der 13. Spielminute in Führung. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Ron Berlinski auf Seiten von Essen das 1:1 (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Für das zweite Tor von SG Dynamo Dresden war Dennis Borkowski verantwortlich, der in der 66. Minute das 2:1 besorgte. Rot-Weiss Essen stellte in der 76. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Isaiah Young, Torben Müsel und Lawrence Ennali für Andreas Wiegel, Berlinski und Thomas Eisfeld auf den Platz. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Björn Rother vom Team von Christoph Dabrowski wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (83.). Gleich drei Wechsel nahm Dynamo Dresden in der 85. Minute vor. Borkowski, Christian Joe Conteh und Niklas Hauptmann verließen das Feld für Jonathan Meier, Jakob Lemmer und Michael Akoto. Wenig später kamen Oguzhan Kefkir und Niklas Tarnat per Doppelwechsel für Moritz Römling und Clemens Fandrich auf Seiten von Essen ins Match (86.). Markus Anfang nahm mit der Einwechslung von Kevin Ehlers das Tempo raus, Arslan verließ den Platz (90.). Als Referee Speckner (Runding) die Partie abpfiff, reklamierte Dresden schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.