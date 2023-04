3. Liga: MSV Duisburg – Borussia Dortmund II, 0:5 (0:1)

Antonios Papadopoulos stellte die Weichen für die Elf von Coach Jan Zimmermann auf Sieg, als er in Minute 25 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Gasts bestehen. Bei den Zebras kam zu Beginn der zweiten Hälfte Baran Mogultay für Niklas Kölle in die Partie. In der 57. Minute brachte Justin Njinmah das Netz für Dortmund II zum Zappeln. Wenig später kamen Hamza Anhari und Marvin Ajani per Doppelwechsel für Marlon Frey und Joshua Bitter auf Seiten von Duisburg ins Match (60.). Der dritte Streich von Borussia Dortmund II war Michael Eberwein vorbehalten (66.). Durch ein Eigentor von Marvin Senger verbesserte der BVB II den Spielstand auf 4:0 für sich (70.). Franz Pfanne besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Dortmund II (75.). Mit Guillermo Bueno Lopez und Abdoulaye Kamara nahm Jan Zimmermann in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Prince Adu-Addae Junior Aning und Göktan Gürpüz. Borussia Dortmund II überrannte den MSV Duisburg förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.