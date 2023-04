Bundesliga: Nach DFB-Pokal-Coup gegen den BVB! Glänzt RB Leipzig auch gegen die Hertha?

Kann RB Leipzig nach der Glanzleistung im DFB-Pokal auch in der Bundesliga wieder an das gewohnte Niveau anknüpfen?

Das wird sich am Samstagabend zeigen, wenn Dani Olmo und Co. am Samstagabend bei Hertha BSC Berlin gastieren. RB Leipzig hat mit zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen seine gute Ausgangslage in Sachen Champions-League-Qualifikation verspielt, warf unter der Woche aber die Dortmunder Borussia auf dem DFB-Pokal.