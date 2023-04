HSV-Durststrecke im Aufstiegsrennen nach Kantersieg beendet

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bleibt im Rennen um den direkten Bundesliga-Aufstieg. Nach drei Spielen ohne Sieg gewannen die Hanseaten das Nordderby gegen Hannover 96 6:1 (2:0) und rückten zumindest für rund acht Stunden auf den zweiten Platz zwei Punkte hinter Spitzenreiter Darmstadt 98 (am Sonntag gegen SC Paderborn) vor.

Der 1. FC Heidenheim kann den HSV jedoch am Samstagabend durch einen Erfolg gegen den FC St. Pauli wieder auf den Relegationsrang verdrängen.

Hannover konnte seinen ersten Rückrundensieg vor Wochenfrist (3:1 gegen SV Sandhausen) an der Elbe nicht bestätigen. Durch nun neun Auswärtsspiele in Serie ohne Sieg beklagen die Niedersachsen ihre längste Durststrecke in fremden Stadien seit mehr als 20 Jahren.