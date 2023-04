"Bin kein Problemfall mehr! - "Wie Ex-Fußballer Martin Fenin als Käfigkämpfer zurück ins Leben will

Der frühere Fußball-Profi, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und Energie Cottbus auf Torejagd ging, will es wieder derart wissen, dass er selbst das Risiko nicht scheut, dabei kräftig Prügel zu beziehen.

So plant Fenin sein Debüt als Käfigkämpfer

Erinnert sei dabei nur an die Schlägerei, „in die ich im April 2022 nach dem Eintracht-Sieg in Barcelona geraten bin.“ Oder an den Rauswurf aus der Nationalelf, Alkohol-Eklats, Medikamentensucht und einen lebensgefährlichen Sturz aus einem Hotelfenster, bei dem Fenin gar einen Schädelbruch erlitten hatte.

„Ich lag nur auf dem Sofa und habe gesoffen“

„Die ersten zwei Jahre danach waren nicht schön“, erinnert sich der ehemalige Angreifer an die Zeit im Anschluss an sein Karriereende im Januar 2018.

Krankenhaus-Aufenthalt öffnet Fenin die Augen

Bis Oktagon, die größte MMA-Organisation in Europa, Fenin für eine PR-Aktion ansprach, um den Sport in Deutschland bekannter zu machen - und ihm ein Stück weit auch seine Ehefrau Beata, eine frühere Polizistin, den Kopf wusch.

Ehefrau macht Fenin Dampf: „Treibst dich nur herum“

„Seid ihr verrückt? Ich steig‘ doch nicht in einen Käfig!“

„Als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann zu kämpfen, habe ich gesagt: ‚Seid ihr verrückt? Ich steig‘ doch nicht in einen Käfig!‘ Für mich war MMA Gewalt. Nur Menschen, die krank sind und auf sich eindreschen“, so Fenin weiter.

Inzwischen aber ist Fenin on fire und ein Teil der MMA-Szene. Der Familienvater brennt darauf, es noch mal allen zu zeigen, dabei verloren gegangene Popularität zurückzugewinnen, zumal sein Wirken als Käfigkämpfer auch in dem Doku-Film Last Goal of Martin Fenin verewigt werden soll.