Schach-WM: Der neue Champ wird zum Weltmeister zweiter Klasse

Bei einer Zeremonie in Astana wurde am Freitag die Weltmeister-Trophäe im Schach präsentiert © Imago

Zum ersten Mal in der fast 140 Jahre langen Geschichte der Schach-WM kämpfen zwei Spieler um einen vakanten Titel. Der Sieg wird im Schatten des müden Königs Magnus Carlsen bleiben - für ein prominentes Gesicht der Szene ein Unding.

Das Balletttheater von Astana war in goldenes Licht getaucht, eine Tänzergruppe sorgte für weiteren Glanz, die Auslosung wurde von einer Künstlichen Intelligenz durchgeführt - der Rahmen bei der Eröffnungsfeier zur Schach-WM war so glamourös, dass die Hauptfiguren fast ein wenig in den Hintergrund gerieten.