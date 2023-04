Anzeige

2. Bundesliga u.a. mit HSV - Hannover, Braunschweig - Kaiserslautern und Bielefeld - Düsseldorf LIVE im TV, Stream, Ticker HSV hofft auf Fußballfest zu Ostern

Irrste Nachspielzeit des Jahres! Der Betze-Wahnsinn im Video

SPORT1

In der 2. Bundesliga steht am Osterwochenende der 27. Spieltag auf dem Programm. Der Hamburger SV will gegen Hannover in die Erfolgsspur zurück. Eintracht Braunschweig braucht Punkte im Abstiegskampf.

Nachdem der Fußball am Karfreitag geruht hat, ist am Ostersamstag wieder Action in der 2. Bundesliga angesagt.

Gleich zum Auftakt des 27. Spieltags gibt es das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 (ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker). Die Hamburger stehen dabei etwas unter Druck. Zwar sind die Rothosen mit Rang drei in der Tabelle immer noch mittendrin im Aufstiegsrennen, aber mit zuletzt nur zwei Punkten aus den vergangenen drei Partien, sind die Verfolger wieder näher gerückt.

Daher fordert HSV-Coach Tim Walter vollen Einsatz von seinem Team. „Wir werden unser Bestes geben und alles für ein Fußballfest am Osterfest geben“, versprach er den Fans auf der obligatorischen Pressekonferenz am Donnerstag.

Zwar komme mit Hannover eine „gute Mannschaft mit guten Einzelspielern“, die „viel Qualität im offensiven Bereich“ aufweist. Dennoch wolle man das Spiel bestimmen und „alles ein bisschen besser machen als zuletzt“.

Fragezeichen hinter Jean-Luc Dompé

Am Ziel Aufstieg haben die Rückschläge der jüngeren Vergangenheit jedoch nichts geändert. Zwar sei die zweite Liga hart und „keine Tür zur Bundesliga, sondern eine Treppe“, aber man könne es immer noch aus eigener Kraft schaffen „und wenn wir über die Relegation gehen müssen. Wir wissen, dass wir es schaffen“, gab sich Walter optimistisch.

Ob Jean-Luc Dompé bei der Aufgabe gegen Hannover mithelfen kann, steht allerdings noch in den Sternen. Der Stürmer hatte letzte Woche schon Probleme am Sprunggelenk. Das hat sich nicht verbessert.

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

Wie verkraftet Nürnberg das Pokal-Aus?

Beim 1. FC Nürnberg ist nach der bitteren Pleite im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart wieder Ligaalltag angesagt. Dass die Franken nach dem späten Nackenschlag gegen die Schwaben jedoch ein leichter Gegner sind, davon will KSC-Coach Christian Eichner nichts wissen (ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Hecking hadert nach Pokal-Aus: "Sehr, sehr ärgerlich"

„Nürnberg hat eine gute Stabilität, sie lassen wenig zu. Das hat man auch gestern (am Mittwoch gegen Stuttgart, Anm. d. Red.) gesehen“, sprach der 40-Jährige dem kommenden Gegner ein Kompliment aus und fügte hinzu: „Ich denke, dass es am Samstag wichtig sein wird, den ersten Stich zu setzen.“

Verzichten muss der gebürtige Sinsheimer, der dereinst über die KSC-Amateure den Weg in den Profi-Fußball geschafft hatte, erneut auf das Trio Tim Breithaupt, Daniel O‘Shaughnessy und Kyoung-Rok Choi. Immerhin gibt es Entwarnung bei Marvin Wanitzek. Zwar habe dieser gegen Braunschweig eine leichte Blessur davongetragen, aber Eichner gab an, „dass Marvin am Samstag auflaufen wird“.

Braunschweig rechnet mit „ekligem Spiel“

Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen hat Eintracht Braunschweig im Abstiegskampf abgeliefert. Aber noch besteht kein Grund zum Jubel. Aktuell steht man zwar auf Rang 15, ist aber punktgleich mit dem SSV Jahn Regensburg auf dem Relegationsplatz und nur einen Punkt vor dem FC Hansa Rostock auf dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Daher sollen gegen den 1. FC Kaiserslautern (ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) die nächsten Punkte eingesammelt werden. Eine leichte Aufgabe wird dies jedoch nicht, ist sich Eintracht-Coach Michael Schiele sicher. „Es wird ein ausgeglichenes Spiel, Nuancen werden den Unterschied machen. Wir haben die Jungs auf ein ekliges Spiel vorbereitet.“ Daher müsse man von Anfang an dagegenhalten.

Dass man gegen die „Roten Teufel“ jedoch nicht nur zu Beginn, sondern bis zum Abpfiff dagegenhalten muss, hatte Heidenheim am letzten Spieltag auf dem Betzenberg leidvoll erfahren. Der Aufstiegsaspirant führte bis zu 90. Minute 2:0 und musste sich am Ende doch mit einem 2:2-Remis begnügen.

Komplettiert wird der Samstag in der 2. Bundesliga vom Topduell 1. FC Heidenheim gegen den FC St. Pauli (ab 20.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream).

Der 27. Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick

Samstag, 8. April - 13.00 Uhr

Hamburger SV - Hannover 96

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC

Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern

Samstag, 8. April - 20.30 Uhr

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli

Sonntag, 9. April - 13.30 Uhr

DSC Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf

SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07

FC Hansa Rostock - Holstein Kiel

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth