WWE SmackDown: Triple H verkündet einschneidende Neuigkeit

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown verkündete die Liga - ironischerweise repräsentiert durch den faktisch zur Nummer 2 in der Hierarchie degradierten Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque - eine große Neuordnung des Kaders: Der WWE Draft kehrt zurück! ( NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE WrestleMania 39 )

Triple H verkündet nahenden WWE Draft

Passend zu seinem alten Ring-Spitznamen erklärte Triple H auch, dass der Draft ein wahrer „Gamechanger“ sein würde. Triple H betonte dabei, dass „jeder Wrestler“ betroffen sein werde, also auch - ohne ihn namentlich zu erwähnen - der bisher als „Free Agent“ porträtierte, nicht an RAW oder SmackDown gebundene Topstar Brock Lesnar.

Als heißer Kandidat für einen Kaderwechsel darf auch der bei RAW zurückgekehrte Matt Riddle gelten, der sich im finalen Segment der Show eine Schlüsselrolle spielte: Riddle rettete Sami Zayn vor einer Attacke der Bloodline-Mitglieder Jey Uso und Solo Sikoa - des Mannes, der Riddle in seine angebliche Verletzungspause geschickt hatte (tatsächlich war Riddle übereinstimmenden Berichten zufolge in Drogentherapie).

Vorher hatte Jey Zayn mit Sikoas Hilfe besiegt - ein Finish, das die sich andeutenden Spannungen zwischen Jey und Sikoa verstärkte: Jey signalisierte eigentlich, dass er Zayn ohne fremde Hilfe besiegen wollte. Es sieht so aus, als ob Sikoa - der zuvor auch Zayns Partner Kevin Owens ausgeschaltet hatte - Jey und Bruder Jimmy in der Gunst von „Tribal Chief“ Roman Reigns überflügeln würde.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown am 7. April 2023:

Vince McMahon lenkt diesmal aus der Ferne mit

Bis jetzt ist nicht bekannt, ob der Draft - ein Stilmittel, auf das Triple H in den Monaten seiner Alleinverantwortung verzichtet hatte - von McMahon beschlossen worden ist oder auch schon vorher geplant war.

Der Draft ist nun eine Gelegenheit, für den zwischenzeitlich über einen Schweigegeld-Skandal und Vorwürfe sexueller Übergriffe gestolperten McMahon, neue personelle Richtungsentscheidungen zu treffen. Schon seit RAW scheint in der Hinsicht einiges im Fluss zu sein.

Was ist mit Bayley und Drew McIntyre?

Es deutet auf ein Ende der Gruppierung Damage CTRL an und schwere Zeiten für Kai und Sky, die vor dem Triple-H-Regime von McMahon gefeuert (Kai) bzw. mangels Perspektive vor dem Abgang standen (Sky).

Auch der gegenwärtige Status von Bayley gibt Rätsel auf: Sie hatte am WrestleMania-Sonntag auch einen kryptischen Tweet abgesetzt, der vom „Ende einer romantischen Liebesgeschichte“ sprach und mit einem „Bye“ endete - Bayley hatte ihre Auftritte bei WrestleMania zuletzt immer wieder mit einer „Romanze“ verglichen.

Kurz vor SmackDown kam ein weiteres Rätsel hinzu, als Berichte aufkamen, dass Drew McIntyre aus nicht näher eingegrenzten „gesundheitlichen Gründen“ von der Show abgezogen worden sei - was an den Fall Bray Wyatt erinnert. Auch McIntyre - dessen WWE-Vertrag in diesem Jahr auslaufen soll - hatte nach WrestleMania einen auf Abschied hindeutenden Tweet mit drei Wink-Emojis gepostet.