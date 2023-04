Torfrauen retten DFB-Frauen! Deutschland ringt Niederlande bei WM-Testspiel nieder

Nach ihren bärenstarken Rettungstaten gab es für Merle Frohms und Ann-Katrin Berger eine Umarmung nach der anderen, die deutschen Fußballerinnen wussten, wem sie diesen glücklichen Prestigeerfolg in den Niederlanden zu verdanken hatten.

Beim 1:0 (0:0) standen die beiden Torhüterinnen, die jeweils eine Halbzeit zum Einsatz kamen, im Mittelpunkt und hatten großen Anteil am ersten Sieg im WM-Jahr.

Bevor Sydney Lohmann (53.) vom FC Bayern gegen den angriffslustigen Vize-Weltmeister traf, hatten Frohms, die wegen Rückenproblemen in der Kabine blieb, und die eingewechselte Berger im DFB-Tor Schwerstarbeit zu leisten.

Und schon am Dienstag (18.00 Uhr) steht der nächste Gradmesser an: In Nürnberg trifft die deutsche Auswahl auf Brasilien, bei der WM möglicher Gegner im Achtelfinale.