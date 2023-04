Die 10 beliebtesten Casinospiele der Welt

In diesem Artikel geben wir einen umfassenden Überblick über die beliebtesten Casinospiele der Welt mit Infos, Tipps und Tricks zu Slots und Tischspielen.

In diesem Artikel geben wir einen umfassenden Überblick über die beliebtesten Casinospiele der Welt mit Infos, Tipps und Tricks zu Slots und Tischspielen.

Was sind Casinospiele?

Casinospiele sind eine beliebte Freizeitbeschäftigung für viele Menschen auf der ganzen Welt. Die Faszination um Geld zu spielen ist so beliebt, weil sie einen Nervenkitzel und eine Chance auf große Gewinne bietet.

Die verschiedenen Arten von Casinospielen

Slots werden von einem Spieler alleine an einem Spielautomaten oder Online Casino gespielt und erfordern keine Mitwirkung von Casino-Mitarbeitern.

Bei Tischspielen wie Blackjack oder Craps treten ein oder mehrere Spieler gegen das Haus (das Casino selbst) und nicht gegeneinander an.

Tischspiele werden in der Regel von Casino-Mitarbeitern, den so genannten Croupiers oder Dealern, geleitet.

Spiele mit Zufallszahlen können an einem Tisch stattfinden oder die Spieler können gewinnen, indem sie einen Papierschein kaufen, wie bei Lotterien, Keno und Bingo.

Die 10 beliebtesten Casinospiele

1. Slots / Automaten-Spiele

„Slots“ ist der englische Begriff für den „Schlitz“ an einem Spielautomaten, in den man früher das Geld für den Einsatz geworfen hat. Mittlerweile nehmen die meisten Slots nur noch Geldscheine.

Der Name steht allerdings nach wie vor für Spiele, die an einem Automaten oder in einem Online Casino mit nur einem Knopfdruck gespielt werden können.