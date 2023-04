FC Bayern: Auswärtstrikot mit außergewöhnlichem Muster und knalligen Farben geleakt

"Bestia Negra" 2.0? So könnte das neue Bayern-Trikot aussehen

Das neue Trikot des FC Bayern - in extrem ungewohnten Farben?

Neben dem schwarzen Grundton soll auch die außergewöhnliche Farbkombination in Grün-Lila-Akzenten nach wie vor aktuell sein. Die traditionellen Rauten aus dem Bayern-Logo tauchen als Muster in grün und lila auf der Vorderseite des Trikots auf. Der Kragenbereich ist mit dem „Mia san mia“-Slogan versehen.

Zusätzlich zu den bekannten drei Streifen des Ausrüsters Adidas sollen auch der Name des Spielers und die Rückennummer in lila gehalten sein. In grüner Farbe strahlen sowohl das Adidas- als auch das Bayern-Logo auf dem Trikot.