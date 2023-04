Premier League: "Dachte, er hätte sich die Wimper gebrochen"! Everton-Trainer ätzt gegen Harry Kane

Neben dem 1:0-Führungstor per Elfmeter war der Spurs-Star wenige Minuten zuvor auch an der ersten Roten Karte des Abends direkt beteiligt gewesen. Everton-Spieler Abdoulaye Doucouré hatte Kane bei einer Auseinandersetzung ins Gesicht gegriffen, der England-Kapitän daraufhin theatralisch zu Boden gefallen.

Die Reaktion des Engländers sorgte nach Schlusspfiff für reichlich Diskussion, der Ärger war auch einige Tage später noch nicht verraucht. Everton-Trainer Sam Dyche ließ seiner Wut auf einer Pressekonferenz am Donnerstag freien Lauf und spottete gegen Kane: „Ich dachte schon, er hätte sich die Wimper gebrochen, was tragisch gewesen wäre. Aber es scheint ihm gut zu gehen.“

Der Trainer der Toffees bemängelte weiter, dass Theatralik im Fußball mittlerweile akzeptiert werde, ohne das Verhalten in Frage zu stellen: „Was glauben Sie, was meine Mannschaftskameraden von mir gedacht hätten, wenn ich das Mitte der 90er Jahre getan hätte? Sie hätten über mich gelacht. Aber das tun sie jetzt nicht mehr. Millionen von Kindern sehen jede Woche, wie Fußballer betrügen und überall hin springen, und niemand sagt ein Wort.“

Tottenham-Spieler Moura mit hartem Foul

So habe die Tätlichkeit seines Mittelfeldspielers aus der Sicht von Dyche mehr Kritik geerntet, als das Foul von Tottenham-Spieler Lucas Moura.

Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung war der Brasilianer mit gestrecktem Bein zum Ball gegangen und hatte dabei Michael Keane am Knöchel getroffen - der zweite Platzverweis des Abends.

„Das Seltsame am Fußball, an den Regeln und den Führungsgremien ist, dass an einem Abend ein Spieler theoretisch kurz vor einem Knöchelbruch steht und nichts gesagt wird, während ein anderer sich eine Wimper bricht und die Welt untergeht“, sagte Dyche.