Bundesliga: BVB kann sich auf Rückkehrer freuen - Haller vor Union-Kracher fraglich

Mit Nationalspieler Karim Adeyemi kann Bundesligist Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) im Spitzenspiel gegen Union Berlin antreten. Das gab Trainer Edin Terzic am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt.

„Karim ist in einer herausragenden Form gewesen vor seiner Verletzung. Wie er sich in den letzten Tagen und Wochen präsentiert hat, sind wir guter Dinge, dass er schnell wieder an seine Form anknüpfen kann wie vor seiner Verletzung“, sagte Terzic.