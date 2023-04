Anzeige

Ligue 1: Heftiger Gegenwind für Mbappé! Frankreich-Legende attackiert PSG-Angreifer Heftiger Gegenwind für Mbappé!

Mbappé adelt Bundesliga-Star: "Neue Waffe"

SPORT1

Kylian Mbappé muss sich nach seiner öffentlichen PSG-Kritik harter Vorwürfe erwehren. Er erfährt aber auch Unterstützung.

Der Mbappé-Knall bei PSG hat prominente Kritiker des französischen Superstars auf den Plan gerufen.

„Lass ihn aufhören! Lasst sie alle mit ihren Egos aufhören!“, wütete der ehemalige Ligue-1-Star und Weltmeister Christophe Dugarry bei RMC Sport nach der öffentlichen Kritik von Kylian Mbappé gegen die PR-Abteilung von PSG.

„Er muss nicht so ein Theater machen, weil er seine Zustimmung für einen Werbespot nicht gegeben hat. Wen interessiert das!“, sah Dugarry den Bildrechte-Streit zwischen dem PSG-Star und seinem Arbeitgeber nicht als berechtigten Grund für Mbappés harte Worte gegenüber dem Tabellenersten der Ligue 1.

"Mbappé kann die Identifikationsfigur für PSG-Neuaufbau werden“

Wie groß ist Mbappés Hausmacht bei PSG?

Die Wutrede des 51-Jährigen gegen Mbappé fand kaum ein Ende: „Marketing, Kommunikation, er wählt den Sportdirektor, er wählt die Spieler, mit denen er spielen möchte. Er will sich um alles kümmern!“

In eine ähnliche Kerbe schlug Journalist Daniel Riolo (RMC Sport), für den sich Paris Saint-Germain in den letzten Jahren zu „Kylian Saint-Germain“ entwickelt habe. Worte, die Mbappé selbst auf Instagram wählte!

Der Scheich-Klub habe es zwar verdient, öffentlich torpediert zu werden. „Aber dass ein Starspieler der Mannschaft das sagt, ist nicht normal“, kritisierte Riolo.

Mbappe.PNG

PSG-Präsident tadelt Mbappé

Einzig der ehemalige PSG-Star Jèrome Rothen verteidigte seinen Landsmann Mbappé.

Der Medienmacher, der das polarisierende Video publiziert hätte, sei „bewusstlos“. Der Clip war Teil einer Jahreskarten-Kampagne von PSG, die in den Augen Mbappés seine Bildrechte verletzt habe. „In diesem Video ist Mbappé ganz allein!“, nahm Rothen den Weltmeister von 2018 in Schutz.

Laut der AS soll Mbappés öffentliche PSG-Kritik selbst PSG-Präsident Nasser Al Khelaïfi verärgert haben. Seiner Wut soll der PSG-Boss in einem Telefonat mit dem 24-Jährigen Luft verschafft haben. Derartig harsche Worte solle Mbappé künftig intern ansprechen, so der Tenor Al Khelaïfis.

Boss-Ansprache beunruhigt PSG-Coach Galtier

Der PSG-Boss suchte am Freitag auch umgehend den Kontakt zu den Spielern. Erst verfolgte er das Training am Vormittag am Spielfeldrand, dann rief er das Team für eine Ansprache zusammen. Dies bestätigte Trainer Christophe Galtier auf einer Pressekonferenz.

In Al Khelaïfi Vortrag ging es aber offenbar nicht nur um Mbappé. Vielmehr sei die aktuelle Situation - PSG überzeugte zuletzt weder sportlich noch in der Außendarstellung wirklich - thematisiert worden. „Die Rede des Präsidenten beunruhigt mich natürlich. Es zeigt, dass wir in dieser Situation nicht weitermachen können. Es war eine ziemlich klare und präzise Rede für alle.“

Zu Mbappé sagte Galtier: „Der Vorfall bzw. das Missverständnis wird aufgelöst.“

Mbappé-Knall! Spanische Presse nimmt´s mit Humor

Besonders in der spanischen Presse war das Echo nach dem nächsten Mbappé-Knall groß, wird der französische Weltstar immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

„Es scheint, dass es in der französischen Hauptstadt nie Ruhe gibt“, nahm die katalanische Sport den nächsten Mbappé-Aufschrei mit Humor. „Spannungen in der Kabine“, die „auf dem Feld zu spüren“ sind, seien laut Rothen schon länger Alltag bei PSG.