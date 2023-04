Anzeige

FC Bayern: Die Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg im LIVETICKER LIVE: Tuchel reagiert auf Pokal-Aus

Tuchel über System-Frage: "Verrate ich euch nicht"

Nach dem Aus im DFB-Pokal trifft der FC Bayern erneut auf den SC Freiburg. SPORT1 tickert die Pressekonferenz mit FCB-Trainer Thomas Tuchel.

Nach Freiburg ist vor Freiburg!

Am Dienstag ist der FC Bayern überraschend gegen den SCF vor heimischer Kulisse im DFB-Pokal-Viertelfinale ausgeschieden. Am Samstag ab 15.30 Uhr treffen beide Teams in der Bundesliga wieder aufeinander. Diesmal findet die Begegnung in Freiburg statt.

Vor dem Bundesligaspiel sagte Freiburgs Mittelfeldspieler Nicolas Höfler bei Sky: „Bayern ist natürlich jetzt extrem angestachelt nach der Niederlage. Ich glaube, die kommen mit viel Wut im Bauch hierher ins Stadion.“

Wie angestachelt die Bayern nach Freiburg fahren werden, wird Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz ab 11.30 Uhr verraten. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

+++ Tuchel möchte Reaktion in Freiburg sehen +++

„Die Spieler sind sehr selbstkritisch und ich habe ihnen genau das gleich erzählt wie jetzt auf der Pressekonferenz. Es bringt uns aber nicht weiter, nur an die schlechten Dinge zu denken. Wir müssen positiv denken. Jeder muss sich trauen, positiv zu sein. Das ist nicht so einfach. Aber wir dürfen uns nicht eingraben und die Dinge nur mit sich ausmachen. Die Gruppe gibt immer alles und dürfen weiter positiv bleiben. Form gibt es nur zurück, wenn wir uns um das Tägliche kümmern. Die Trainingseinheit am Donnerstag war sehr gut. Dann ist es nicht verboten, Biss zu entwickeln. Wir dürfen nicht den Fehler machen, alles zu analysieren. Wir müssen einen Biss als Mannschaft entwickeln. Wir sind auf dem Weg, uns zur Topform zurückzukämpfen. Unser Ziel ist es, eine Reaktion in Freiburg zu zeigen.“

+++ City im Hinterkopf? +++

„Wir können gegen Freiburg keine Sachen mit Blick auf das Spiel gegen ManCity üben. Das sind komplett andere Spiele. Wir haben die Partie aber im Hinterkopf, weil wir vor einer englischen Woche stehen.“

+++ Wir kann Choupo-Moting ersetzt werden? +++

„Mathys Tel kann auch auf vorne drin spielen, aber der fehlt aktuell auch. Ansonsten sind Sadio Mané und Serge Gnabry Kandidaten für vorne drin. Beide können diese Position fehlen.“

+++ Tuchel über die aktuelle Form +++

„Ich glaube weiterhin an die Zusammenstellung des Kaders und an die Spiele mit Blick auf die nächste Wochen. Zusammengefasst fehlt uns aktuell die Form. Ich finde es auch nicht schlimm, das mal so auszusprechen. Das kommt alles wieder, da bin ich mir sicher. Es fordert Arbeit, Galligkeit und Giftigkeit.“

+++ Tuchel über das Handspiel von Musiala und Choupo-Moting-Verletzung +++

Tuchel auf SPORT1-Nachfrage: „Jamals ist ein schlauer Junge, den Fehler hat er selbst erkannt. Es war aber nicht nur sein Fehler, es war eine Verkettung an Fehlern vor dem Elfmeter. Die Kabine ist tipptop, da war jeder bereit zu helfen. Es war in den Tagen nach der Niederlage kein Thema. Jamal hat anschließend gut trainiert. Für Choupo wird es für das Spiel gegen Manchester City eng. Alles weitere wäre Spekulation.“

+++ Tuchel: „Kriegen zu viele Gegentore“ +++

„Wir müssen eine Herangehensweise wählen, dass wir auf verschiedene Systeme reagieren können. Es gibt die Inkonstanz. Es sieht zwar nach einem Muster aus, aber ich weigere mich noch dies so zu sagen nach zwei Spielen. Wir kriegen aber zu viele Gegentore. Ich möchte trotzdem positive Dinge daraus ziehen.“

+++ Kein Wille beim FC Bayern? +++

„Der Wille und die Bereitschaft haben eigentlich gereicht, das Spiel zu gewinnen. Wir sind mit zwei Fernschüssen brutal bestraft worden. Uns hat die Präzision etwas gefehlt. Es waren gegen Freiburg viele gute Sachen dabei und die wollen wir auch weiter machen. Uns fehlt ein bisschen das Vertrauen. Daraus resultiert, dass uns die Kreativität fehlt. Uns fehlt die Form.“

+++ Tuchel über das Pokalaus und die personelle Situation +++

„Ärger ist immer ein unmittelbares Gefühl. Die Enttäuschung ist Riesengroß. Aber nach einer kurzen Nacht ist der Ärger weniger geworden. Niederlagen tun in K.o-Spielen doppelt weh. Wir werden aber weiterhin positiv bleiben. Man kann auch mit Wut im Bauch positiv sein. Choupo und Mathys Tel werden ausfallen und Upa fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte.“

+++ Die Pressekonferenz startet +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat auf dem Podium Platz genommen und steht nun den Journalisten Rede und Antwort.

+++ Starke Auswärtsbilanz gegen Freiburg +++

In den vergangenen Jahren sahen die Bayern stets sehr gut aus, wenn sie nach Freiburg gefahren sind. Die letzte Auswärtsniederlage gegen das Team von Trainer Christian Streich stammt aus dem Mai 2016. Damals gewann der SCF mit 2:1. Seither folgten für den Rekordmeister vier Siege und zwei Remis. Darüber hinaus siegte der FCB im Hinspiel noch unter der Leitung von Ex-Coach Julian Nagelsmann deutlich mit 5:0.

