Dauerregen in Texas: Altmaier hängt in der ersten Runde fest

Für Tennisprofi Daniel Altmaier wird sein Auftakt in die Sandplatzsaison zur Geduldsprobe. Der Davis-Cup-Spieler aus Kempen hängt noch immer in seinem Erstrundenmatch beim Turnier in Houston/Texas fest. Nach zwei verregneten Tagen soll die Partie gegen den Australier Max Purcell an Karfreitag (ab 18.00 Uhr MESZ) beim Stand von 4:6, 6:3, 3:4 fortgesetzt werden. Gewinnt Altmaier, steht ebenfalls am Freitag sein Achtelfinale gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry auf dem Spielplan.