Höfler vor Wiedersehen: "Bayern jetzt extrem angestachelt"

Höfler hatte am Dienstag beim Pokalerfolg (2:1) zum 1:1 getroffen. Dass es am Samstag (15.30 Uhr) erneut gegen die Münchner geht, sei eine „besondere Konstellation. Ich bin mal gespannt, was Bayern ändern wird, ob sie was ändern werden und wie gut wir dann darauf reagieren können“, so Höfler.