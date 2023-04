DFB-Elf ein Titelkandidat? „Schwierig“, findet Schäfer

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg sieht in der deutschen Nationalmannschaft noch keinen Top-Anwärter auf den EM-Titel 2024.

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (38) vom VfL Wolfsburg sieht in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch keinen Top-Anwärter auf den Titel bei der Heim-EM im nächsten Jahr. „Es ist schwierig, wenn man zwei Mal so früh aus dem Turnier ausgeschieden ist und negative Erfahrungen gesammelt hat“, sagte Schäfer dem SID: „Aber ich finde, dass die Nationalmannschaft nach wie vor hervorragende Spieler in ihren Reihen hat, glaube aber, dass wir ein Stück weit mehr wieder zu unseren Tugenden zurückkehren müssen.“