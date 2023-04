3. Liga: SC Verl – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Sonntag, 15:00 Uhr)

Bayreuth will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Verl punkten. Am vergangenen Samstag ging der SC Verl leer aus – 1:2 gegen den FC Viktoria Köln. Letzte Woche siegte Bayreuth gegen den SV Meppen mit 3:0. Somit belegt SpVgg Oberfranken Bayreuth mit 31 Punkten den 16. Tabellenplatz. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt Verl die Oberhand und siegte mit 3:1.