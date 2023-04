3. Liga: SV Meppen – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 13:00 Uhr)

Der FCI will bei Meppen die schwarze Serie von sechs Niederlagen beenden. Am letzten Freitag verlief der Auftritt des SV Meppen ernüchternd. Gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth kassierte man eine 0:3-Niederlage. Ingolstadt musste sich im vorigen Spiel dem TSV 1860 München mit 1:3 beugen. Das Hinspiel ging 3:1 zugunsten des FC Ingolstadt 04 aus.

Die Heimbilanz von Meppen ist ausbaufähig. Aus 15 Heimspielen wurden nur 15 Punkte geholt. Mit lediglich 24 Zählern aus 30 Partien steht die Heimmannschaft auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff brachte das Team von Ernst Middendorp deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 32 geschossenen Treffern erkennen lässt. Bisher verbuchte der SV Meppen viermal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen zwölf Unentschieden und 14 Niederlagen. In den jüngsten fünf Auftritten brachte Meppen nur einen Sieg zustande.