Frauenfußball: England lässt Richarlison verzweifeln

Die Europameisterinnen setzten sich am Donnerstag im Londoner Wembley-Stadion gegen Südamerikameister Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch, nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Ella Toone (23.) brachte die Gastgeberinnen in Führung, Andressa Alves (90.+3) erzwang spät das Elfmeterschießen - eine Verlängerung gab es nicht.

Richarlison unterstützte die brasilianische Frauen-Nationalmannschaft in voller Brasilien-Montur

Als Edelfan war auch Brasiliens Nationalspieler Richarlison im Stadion. Der Profi von Tottenham Hotspur zeigte seine Unterstützung im kompletten Brasilien-Outfit, musste am Ende aber die Niederlage mitansehen.

Brasilien trifft am Dienstag (ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Nürnberg in einem Länderspiel auf die DFB-Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.