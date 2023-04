Euroleague: Horror-Viertel besiegelt Bayern-Pleite

Auch Topscorer Andreas Obst konnte die sechste Bayern-Pleite in Folge in der Euroleague nicht verhindern © FIRO/DPPI/FIRO/DPPI/SID

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague im letzten Auswärtsspiel der Saison den Kürzeren gezogen.

Dieses Horror-Viertel besiegelte die sechste Niederlage der Bayern in der Euroleague in Folge.

Für die Münchner geht es Ostermontag in der Bundesliga mit dem Spiel bei den Baskets Würzburg weiter (ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker). Zum Hauptrundenabschluss in der EuroLeague empfangen die Bayern am 14. April Zalgiris Kaunas aus Litauen.