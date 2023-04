NFL: Dolphins-Star Hill kündigt Karriereende für 2026 an

Die Miami Dolphins wollen in diesem Jahr endlich wieder in den Super Bowl. Nun hat ein Star-Spieler sein Karriereende verkündet, obwohl er weiterhin einer der Besten auf seiner Position ist.

Der Wide Receiver der Miami Dolphins hat nun verkündet, wann er seine Karriere in der NFL beenden wird.

Im Interview mit Sports Radio 810 WHB schilderte er, dass er 2026 seine Schuhe an die Nagel hängen wird. „Ich will zehn Jahre in der Liga spielen. Sobald mein Vertrag bei den Dolphins ausgelaufen ist, werde ich Schluss machen“, begründete er seinen ungewöhnlichen Entschluss.