DEL: Wacklige Münchner melden sich zurück

In einem hart umkämpften Match gelingt dem EHC Red Bull München der Ausgleich in der Halbfinalserie gegen Wolfsburg © Imago

Red Bull München und der ERC Ingolstadt haben in den Best-of-seven-Serien den Ausgleich geschafft. Mit einem 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) bei den Grizzlys Wolfsburg sorgte Hauptrundensieger München für das 2:2, Ingolstadt zog im vierten Duell durch ein 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) bei Adler Mannheim gleich.

„Es war die ganze Zeit eng. Wir mussten geduldig bleiben“, sagte Münchens Torhüter Mathias Niederberger bei MagentaSport . Stürmer Justin Schütz meinte: „Beim 1:1 haben wir gedacht, der Knoten ist geplatzt. Und so war es auch. Es ist eine kleine Last heruntergefallen.“

Für Wolfsburg, das nach der Auftaktniederlage in München zweimal nacheinander gewonnen hatte, traf Darren Archibald kurz vor dem Ende des ersten Drittels zur Führung (19.). Benjamin Smith glich nach der zweiten Pause aus (41.), wenig später brachte Konrad Abeltshauser (45.) München erstmals nach vorn. Yasin Ehliz (60.) besorgte den Endstand.

In der Schlussphase überstand München zwei Powerplays der Wolfsburger, die Goalie Dustin Strahlmeier gut zweieinhalb Minuten vor dem Ende vom Eis nahmen. Doch die Maßnahme ging nach hinten los, Ehliz traf ins leere Tor.

Ingolstadt lässt Mannheim abblitzen

In Mannheim sahen die Fans ein spannendes Duell, Leon Hüttl (21.) schoss Ingolstadt zum Sieg. Die Adler mühten sich vergeblich um den Ausgleich und stehen damit in den aktuellen Play-offs bei nur einem Sieg aus fünf Heimspielen.

Kevin Reich war nach seinem ersten Play-off-Shutout rundum zufrieden. „Das war eine unglaubliche Teamleistung. Wir wollten von Anfang an den Ton angeben“, sagte der ERC-Schlussmann: „Jetzt kommen wir nach Hause und wollen daran anknüpfen.“

Am Samstag kämpfen alle vier Teams um den ersten Matchpuck für den Sprung ins Finale. In München wird um 15.15 Uhr (im SPORT1-Liveticker)gespielt, in Ingolstadt um 18.00 Uhr (im SPORT1-Liveticker).