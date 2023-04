HBL: Titelaspiranten siegen im Gleichschritt

Die Füchse Berlin haben im engen Titelrennen der Handball-Bundesliga vorgelegt und sind vorerst an die Tabellenspitze gesprungen.

Die HSG Wetzlar feierte in der HBL zwei Tage nach der überraschenden Trennung von Trainer Hrvoje Horvat einen 28:26 (11:10)-Erfolg bei Frisch Auf Göppingen und setzte sich vier Pluspunkte von den Abstiegsrängen ab.

Titelaspiranten siegen im Gleichschritt

Die Berliner siegten am Donnerstag mit großer Mühe 33:32 (18:15) bei der TSV Hannover-Burgdorf und kletterten mit nun einem Pluspunkt Vorsprung am THW Kiel vorbei, der aber im Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg am Sonntag wieder vorbeiziehen kann.