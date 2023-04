Anzeige

"Akut vertreten": Klimke auf Franziskus nicht bei Kür dabei Verletzung verhindert Kür-Start

Ingrid Klimke und Franziskus können nicht antreten © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

SID

Reiterin Ingrid Klimke und ihr Pferd Franziskus können beim Weltcup-Finale im US-amerikanischen Omaha nicht zur Kür antreten.

Reiterin Ingrid Klimke und ihr Pferd Franziskus können beim Weltcup-Finale im US-amerikanischen Omaha nicht zur Kür antreten.

Der Hengst hat sich „akut vertreten“, teilte Klimke am Donnerstag über die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) mit. Am Vortag war die Münsteranerin auf „Franz“ starke Vierte in der Dressur geworden.

Anzeige

"Ich bin traurig, dass wir hier so unerwartet nicht in der Kür antreten können. Das Wohl von Franz steht an erster Stelle und im Hinblick auf die kommende grüne Saison haben wir ihn zurückgezogen", sagt Klimke.