Eishockey-WM: WM-Traumstart für DEB-Team

Den deutschen Eishockeyspielerinnen ist bei der WM in Brampton/Kanada ein Traumstart gelungen.

Die DEB-Auswahl, die bei der A-WM im Vorjahr in letzter Sekunde den Abstieg verhindert hatte, liegt in der Gruppe B hinter Finnland zunächst auf Platz zwei. Der Tabellenführer ist am Freitag (21.00 Uhr MESZ/MagentaSport) nächster Gegner. Nur der Letzte der Gruppe B steigt ab.