Bundesliga: Erneuter Werder-Ärger für Wiese

Auf eine Anfrage von Radio Bremen hat der Verein nicht reagiert. Die in Bezug auf Werder Bremen gewöhnlich gut informierte Deichstube will jedoch erfahren haben, dass es beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 12. März zu einem nicht näher definierten Vorfall gekommen sei. Demnach soll Wiese gegen das Vorgehen des Vereins bereits rechtliche Schritte eingeleitet haben.