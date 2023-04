Achtung, Bayern! So gefährlich ist Haalands Schattenmann Álvarez

Ob die Liverpool-Legenden Dietmar Hamann und Jamie Carragher oder Arsenal-Ikone Thierry Henry - immer wieder stellen prominente Persönlichkeiten des Weltfußballs die Anpassungsfähigkeit von Haaland an den City-Fußball sowie das System von Pep Guardiola in Frage.

Álvarez macht Haaland-Ausfall vergessen

Guardiola war nach Abpfiff voll des Lobes für Haaland-Vertreter Álvarez: „Alle Aktionen waren brillant. Mit dem Ball war er so clever, weil er so intelligent ist.“

Haaland vs. Álvarez - die Statistik lässt Interpretationsspielraum

Wie zu erwarten, sprechen die nackten Zahlen für den norwegischen Superstar, stieß Haaland mit 42 Pflichtspiel-Toren in 37 Spielen in völlig neue Sphären vor. Die 13 Pflichtspiel-Treffer von Álvarez wirken dagegen fast mickrig, sind bei einer tieferen Analyse aber fast genauso beeindruckend.

In 16 Startelf-Einsätzen steuerte Álvarez satte 17 Tore bei. Schenkte Guardiola dem Argentinier gegen einen der Big Six der Insel das Vertrauen, wusste Álvarez nicht weniger zu überzeugen als Konkurrent Haaland.

Was für Álvarez spricht

Vertrag bis 2028: City baut auf Álvarez

Guardiola ließ sich nach der Gala gegen Liverpool zu einer Dankesrede an Álvarez-Entdecker Txiki Begiristain hinreißen: „Vielen Dank an den Verein, an Txiki, an die Scouts, dass sie ihn entdeckt haben.“