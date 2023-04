Nach Pokal-Aufreger: Freiburg-Coach Streich verzeiht Bayern-Star Musiala

„Wenn du so ein Spiel verlierst, ist das doch die völlig logische Reaktion“, sagte der Trainer des SC Freiburg am Donnerstag zu der viel diskutierten Szene im Anschluss an die Pokal-Sensation bei Bayern München (2:1).

„Er will nicht, dass ihn jemand anfasst, weil er so mit der Situation beschäftigt ist. Das hätte auch ich sein können“, erklärte Streich weiter.

Trikotsammler Streich peinlich berührt

Musiala hat bereits versprochen, dass er als kleine Wiedergutmachung nach dem Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr - im SPORT1-Liveticker) in Freiburg sein Trikot an Streich übergeben möchte. Nach SPORT1-Informationen hatten sich die beiden schon am Dienstag in den Katakomben ausgesprochen.