Nur 1.500 Fans fehlen! Frauen des 1. FC Köln kurz vor Bundesliga-Zuschauerrekord

Für das Spiel gegen Topteam Eintracht Frankfurt am 23. April im RheinEnergie-Stadion sind bereits 21.700 Tickets verkauft, noch 1500 fehlen damit zur Bestmarke der Frauen-Bundesliga. Die FC-Frauen spielen in gut zwei Wochen erstmals in Kölns größtem Stadion.