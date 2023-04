Letsch lobt Fitness seines Teams: "Alles andere als normal"

Der VfL Bochum geht nahezu ohne personelle Sorgen in das Kellerduell mit dem VfB Stuttgart am Ostersonntag.

Der VfL Bochum geht nahezu ohne personelle Sorgen in das Kellerduell mit dem VfB Stuttgart am Ostersonntag (17.30 Uhr/DAZN). "Es ist alles andere als normal, Anfang April keine verletzten Spieler zu haben. Großes Kompliment an die athletische und medizinische Abteilung", sagte Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz am Donnerstag.