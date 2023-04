DP World Tour gewinnt Rechtsstreit gegen LIV-Golfer

Das Schiedsgericht Sports Resolutions UK teilte mit, dass die Spieler „schwerwiegende Verstöße gegen den Verhaltenskodex“ begangen hätten, indem sie ohne Erlaubnis an LIV-Veranstaltungen in London und Portland teilnahmen.

Der Einspruch der Profis wurde abgelehnt, sie müssen eine Strafe in Höhe von 100.000 Pfund zahlen. Die Entscheidung wurde wenige Stunden vor dem Start des US Masters in Augusta/Georgia bekannt gegeben, bei dem das Zusammentreffen von PGA-Profis mit Spielern der finanzstarken LIV-Tour ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt.