Anzeige

FIFA kritisiert deutsche TV-Sender wegen Frauen-WM FIFA kritisiert deutsche TV-Sender

Infantino ohne DFB-Stimme wiedergewählt

SPORT1

In wenigen Monaten steigt die Fußball-WM der Frauen. Welcher deutsche Sender überträgt, ist aktuell noch unklar. Ob der stockenden Verhandlungen setzt die FIFA zur Kritik an den TV-Anstalten an.

Vom 20. Juli bis zum 20. August ist es wieder soweit, dann steigt in Australien und Neuseeland die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Bei welchem Sender das Spektakel in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell noch völlig unklar. So wird sich der Weltverband FIFA mit den bietenden TV-Anstalten nicht einig. Problem dabei: Der Preis.

„Der Ausschreibungsprozess für die Übertragungsrechte der FIFA Frauen-WM 2023 ist auf dem deutschen Markt bisher nicht erfolgreich verlaufen. Grund ist ein Mangel an Geboten, die den wahren Wert des größten Frauen-Fußballturniers anerkennen“, erklärte die FIFA auf Bild-Nachfrage.

Anzeige

Was sich der Verband preislich vorstellt, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass man mit den Angeboten von ARD und ZDF nicht zufrieden ist. So sei ein adäquates Gebot „umso wichtiger für die Fifa, da die durch die WM-Medienrechte erzielten Einkünfte in die Entwicklung des Frauen-Fußballs reinvestiert werden.“

FIFA übt Kritik an deutschen Sendern

So hatte Präsident Gianni Infantino bereits beim FIFA-Kongress erklärt, dass sich die Zahlungen an Verbände und die Klubs der abgestellten Spielerinnen deutlich erhöhen werden. Angedacht sei die Ausschüttung von 152 Millionen Dollar, 110 Millionen sollen dabei auf Preisgelder entfallen.

„Die FIFA intensiviert ihre Bemühungen, aber leider gilt das nicht für alle in der Branche. Auch die Fernsehsender und Sponsoren müssen in dieser Hinsicht mehr tun - für die FIFA, für die Konföderationen, für die Mitgliedsverbände, für alle“, sagte Infantino.

Und weiter: „Die FIFA erhält zehn- bis einhundertmal schlechtere Angebote für die Frauen-WM als für die Männer-WM. Also habe ich für jene Sender oder Sponsoren, die sich weigern, ähnliche Summen wie für die Männer-WM zu bieten, eine ganz einfache Botschaft: Wir werden den Frauenfußball und eine Frauen-WM nicht zu diesen Preisen verkaufen.“

Spiele laufen am Vormittag

Was den deutschen Markt betrifft, laufen die Verhandlungen weiter. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern sollen auch Sky und DAZN im Rennen sein, zumindest für Spielzusammenfassungen.