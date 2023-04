Club verurteilt Auseinandersetzungen nach Pokalspiel

Nach dem Abpfiff des Viertelfinalspiels im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart (0:1) ist es im Stadion zu körperlichen Auseinandersetzungen der beiden Fanlager gekommen. Das teilten die Franken am Donnerstag mit, das Max-Morlock-Stadion sei zu diesem Zeitpunkt bereits leer gewesen.

"Der 1. FC Nürnberg verurteilt dieses Verhalten in unserem Stadion auf das Schärfste", hieß es in einer Vereinsmitteilung: "Verein, Ordnungsdienst und Polizei sind seit gestern Abend in engster Abstimmung, um die Ereignisse aufzuarbeiten."