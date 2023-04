EM 2024: Hospitality-Tickets schon im Verkauf

EM 2024 in Deutschland: Hospitality-Tickets im Verkauf © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Frankfurt am Main (SID) - Schon vor dem eigentlichen Start des Kartenverkaufs für die Fußball-EM 2024 in Deutschland am 3. Oktober können sich finanzkräftige Fans mit Tickets für die Endrunde eindecken. Der Verkauf der teuren Hospitality-Tickets hat auf der Internetseite der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und ihres offiziellen Partners "2024 Hospitality Experience" bereits begonnen.