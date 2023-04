Biathlon: "Hoffe, dass der DSV aufwacht" - Talent Luise Müller tritt zurück und übt deutliche Kritik

Der deutsche Skiverband verliert eine seiner größten Biathlon-Hoffnungen. Die Athletin übt in ihrem Abschiedspost deutliche Kritik am DSV.

Nachwuchs-Hoffnung Luise Müller hat auf ihrem Instagram-Kanal verkündet, dass sie ihre Karriere beendet. „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. In der letzten Saison hatte ich viel Zeit zum Reflektieren und habe beschlossen, mich aus der Biathlon Bubble zu verabschieden“, schrieb sie.

Die 22-Jährige kündigte darüber hinaus an, dass sie „meinen Geist wieder mehr fordern und mehr von der Welt erkunden“ möchte.

Ihr größter Erfolg war bei der Juniorinnen-WM 2022, als sie mit Johanna Puff, Mareike Braun und Lisa Spark Silber in der Staffel holte. In der Saison 2021/2022 erreichte sie zudem Platz drei in der Gesamtwertung des IBU-Juniorcups.