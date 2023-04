DFL: Profifußball erholt sich von Corona-Pandemie

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Profifußball erholt sich von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und hat seinen Umsatz in der vergangenen Spielzeit um 10,5 Prozent im Vergleich zur Vorsaison auf 4,48 Milliarden Euro gesteigert. Die Einnahmen liegen aber immer noch rund 325 Millionen Euro unter dem Rekorderlös von 4,8 Milliarden Euro, den die 36 Erst- und Zweitligisten in der Spielzeit 2018/19 erzielt hatten. Das geht aus dem „Wirtschaftsreport 2023″ hervor, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlichte.