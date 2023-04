Anzeige

AEW kontert WWE mit Megashow-Hammer in Europa! AEW kontert WWE mit Megashow-Hammer

Adam Cole, Nigel McGuinness und Boss Tony Khan (v.l.) verkündeten bei AEW Dynamite Großes © AEW

Martin Hoffmann

Im Windschatten von WrestleMania verkündet der WWE-Rivale eine eigene Veranstaltung in Giga-Dimension - und sie steigt in Europa!

Das größte Show-Wochenende von WWE hat Fans mit gemischten Gefühlen hinterlassen - nun grätscht Konkurrent AEW mit einem eigenen Megashow-Hammer dazwischen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat Ligaboss Tony Khan angekündigt, in diesem Sommer die bislang mit Abstand größte Show in der jungen Ligageschichte auf die Beine zu stellen. Und die Veranstaltung in WrestleMania-Dimension steigt in Europa! (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Anzeige

Zusammen mit dem frisch verpflichteten Ex-Wrestler und früheren WWE-Kommentator Nigel McGuinness aus Großbritannien und Wrestler Adam Cole teilte Khan mit: Am 27. August findet der unter dem AEW-Banner (halb-)neue Pay Per View All In 2023 in London statt - und zwar vor potenziell über 80.000 Fans im ehrwürdigen Londoner Wembley-Stadion.

Und es war nicht die einzige Überraschung, die bei AEW Dynamite enthüllt wurde.

AEW All In im Wembley-Stadion von London

Khan hatte bereits vorab eine „wichtige“, für die Liga wegweisende Ankündigung in Aussicht gestellt. Damit, dass es eine Europashow sein würde, hatten nicht wenige gerechnet - aber sie ist größer als angenommen.

Als naheliegender Ort für das Europa-Debüt galt lange das weit kleinere Londoner Craven Cottage, Heimarena des FC Fulham, der Khans milliardenschwerem Vater Shahid gehört (wie auch die Jacksonville Jaguars aus der NFL).

Stattdessen sieht die Khan-Familie die Nachfrage nach der ersten, durch die Corona-Pandemie lang hinausgezögerte Europashow der Liga mittlerweile groß genug, um sie gigantisch aufzuziehen - und auch mit einem symbolischen Hieb gegen den Marktführer.

Das Wembley-Stadion ist eng mit der WWE-Geschichte verbunden: Vor 31 Jahren stieg dort der legendäre SummerSlam 1992 mit dem berühmten Hauptkampf zwischen Bret Hart und der früh verstorbenen England-Legende „The British Bulldog“ Davey Boy Smith.

Mit dem Wembley-Debüt - der Vorverkauf beginnt am 5. Mai - toppt AEW nun auch die nächste WWE-Großveranstaltung in London, Money in the Bank 2023 in der 20.000 Fans fassenden O2 Arena. Sollte AEW die Kapazizät annähernd nutzen können, wird All In auch größer als WWE Clash at the Castle in Cardiff im Vorjahr (nach WWE-Angaben knapp über 62.000 Fans).

Anzeige

Adam Cole als neues Aushängeschild

Der Showname knüpft an das erste All In 2018 in Chicago an, die von den AEW-Gründern Cody Rhodes, Kenny Omega und The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) noch allein veranstaltet wurde und den Grundstein für AEW legte - mit dabei war seinerzeit auch Rey Mysterio, damals noch nicht wieder unter WWE-Vertrag.

Es ist nun aber das erste Mal, dass AEW den Namen aufgreift und die Show damit in eine Reihe mit dem Gründungsmythos stellt. Khan würdigte bei der Gelegenheit auch Omega, die Bucks und den mittlerweile wieder bei WWE aktiven Rhodes (im WrestleMania-Hauptkampf überraschend unterlegen gegen Roman Reigns).

Zugleich hatte auch der Auftritt des frisch aus einer langen und beängstigenden Verletzungspause zurückgekehrten Cole Signalwirkung: Khan erklärte, dass Cole „aus demselben Holz geschnitzt“ sei wie das Gründer-Quartett - eine Botschaft, wie hoch der 2021 von WWE zu AEW gewechselte Cole mittlerweile in der Hierarchie steht.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Jay White debütiert, neue Tag-Champions FTR bleiben AEW treu

Die zweite große Nachricht des Abends enthüllte AEW gleich zu Beginn der Show: Die Liga hat den auch von WWE umworbenen „Switchblade“ Jay White verpflichtet, hoch anerkannter Ex-Champion der japanischen Partnerliga NJPW und auch in Nordamerika als Topstar der Zukunft gehandelt.

Der 30 Jahre alte Neuseeländer - Nachfolger von Prince Devitt (Finn Balor), AJ Styles und Omega als Anführer des mythischen Bullet Club - verbündete sich mit seinem Club-Weggefährten Juice Robinson und attackierte dessen Rivalen „Absolute“ Ricky Starks.

Anzeige

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 5. April 2023:

AEW World Trios Title Match: The House of Black (c) besiegen The Best Friends

Ebenfalls offiziell geklärt ist auch die Zukunft von FTR, dem Tag Team des Jahres 2022: Im Hauptkampf der Show, in dem die beiden ihre Karriere bei AEW aufs Spiel gesetzt hatten, besiegten Dax Harwood und Cash Wheeler das Bruderpaar Austin und Colten Gunn und holten sich damit die Tag-Team-Titel von AEW zurück.

Auch um Harwood und Wheeler gab es Wechselgerüchte zu WWE, die sich jedoch schon im Vorfeld des Matches relativiert hatten. Diverse Insider-Medien hatten vermeldet, dass FTR AEW erhalten bleiben würden und der drohende Abgang nur noch Story war.