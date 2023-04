Frauen ins CL-Finale, Männer nach Europa: Wolfsburgs Ziele

Mit den Frauen ins Champions-League-Finale, mit den Männern nach Europa: Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat vor dem Saison-Endspurt klare Ziele für die beiden Profi-Teams des VfL Wolfsburg formuliert. "Wenn man die letzten Jahre fast immer das Double gewonnen hat, will man natürlich auch mehr", sagte Schäfer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Der 38-Jährige zeichnet in seiner neuen Funktion seit dem 1. Februar auch für die VfL-Frauen verantwortlich.

Beim Bundesliga-Zweiten freue man sich auf das Königsklassen-Halbfinale gegen den FC Arsenal, "das wird eine große Herausforderung", so Schäfer: "Aber dieser Aufgabe gehen wir mit breiter Brust entgegen und natürlich wollen wir ins Finale einziehen." Das Hinspiel steigt am 23. April in Wolfsburg, die Entscheidung fällt am 1. Mai in London.