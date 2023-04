DFB-Frauen: Oranje-Härtetest "unheimlich wichtig" für WM

Das Länderspiel in den Niederlanden sehen die deutschen Fußballerinnen als perfekte Standortbestimmung in der WM-Vorbereitung.

Frankfurt am Main (SID) - Die Vize-Europameisterinnen fordern die Vize-Weltmeisterinnen: Das Länderspiel in den Niederlanden sehen die deutschen Fußballerinnen als perfekte Standortbestimmung in der WM-Vorbereitung. "Es ist unheimlich wichtig, vor einem großen Turnier gegen solche Gegner zu testen", sagte Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg) vor der Begegnung am Karfreitag (20.00 Uhr/sportstudio.de) in Sittard, "um zu sehen, wie weit man ist und was man noch verbessern kann."