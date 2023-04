2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr)

Am Samstag bekommt es Heidenheim mit St. Pauli zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kam der 1. FC Heidenheim 1846 im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Letzte Woche gewann St. Pauli gegen den SSV Jahn Regensburg mit 1:0. Damit liegt der FC St. Pauli mit 41 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel fielen keine Treffer zwischen den beiden Mannschaften (0:0). Wird das Rückspiel anders laufen?

Angesichts der guten Heimstatistik (10-3-0) dürfte Heidenheim selbstbewusst antreten. Nach 25 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für die Elf von Frank Schmidt 50 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gastgeber stets gesorgt, mehr Tore als der 1. FC Heidenheim 1846 (51) markierte nämlich niemand in der 2. Liga.

Für den FC St. Pauli spricht die starke Bilanz von acht Siegen aus den letzten acht Spielen. Damit stellt das Team von Coach Fabian Hürzeler die beste Rückrundenmannschaft. Wer den Gast als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 56 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. St. Pauli verbuchte elf Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen auf der Habenseite.

Insbesondere den Angriff von Heidenheim gilt es für den FC St. Pauli in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt der 1. FC Heidenheim 1846 den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Zuletzt lief es erfreulich für den FC St. Pauli, was 15 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Heidenheim tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.