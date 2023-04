2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13:00 Uhr)

FCK will nach vier Spielen ohne Sieg bei Braunschweig endlich wieder einen Erfolg landen. Gegen den Karlsruher SC kam Eintracht Braunschweig im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Lautern kam zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim 1846 zu einem 2:2-Unentschieden. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?

Körperlos agierte Braunschweig in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (60-1-0) bestätigt. Ob sich FCK davon beeindrucken lässt? Lautern wie auch Eintracht Braunschweig haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.