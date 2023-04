Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Die beste Mannschaft der Rückrunde, Dortmund, empfängt den 1. FC Union Berlin. Nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern München am letzten Spieltag ist Borussia Dortmund um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Am Samstag wies Union den VfB Stuttgart mit 3:0 in die Schranken. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:0 für den 1. FC Union Berlin.